Дополнительные автобусы пустят по Киевскому направлению

22.06.2019 06:45 281

22 и 23 июня по Киевскому направлению пустят дополнительные автобусы. Об этом сообщает официальный информационный портал администрации наукограда 21 июня. Причиной станет ремонт железнодорожных путей. В связи с этим часть изменится график движения электропоездов, часть рейсов будут отменены.

Компенсационные автобусы будут выполнять рейсы Москва-Нара, а 23 июня добавится второй маршрут Нара-Малоярославец.