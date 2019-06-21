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«Втихаря» взял на работу мигрантов предприниматель из Калуги

21.06.2019 20:00 0 219
«Втихаря» взял на работу мигрантов предприниматель из Калуги

Калужский предприниматель взял на работу жителей ближнего зарубежья, но скрыл этот факт от миграционной службы. Об этом сообщает Прокуратура Калужской области 21 июня. Нарушения закона выявили после проверки строительной фирмы, которой владеет мужчина. Подсобные работы без разрешительных документов  у него выполняли приезжие из Узбекистана и Армении.

Против предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.


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Тэги: мигранты нарушение прокуратура
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