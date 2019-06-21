Жители региона смогут пожаловаться на некачественный хлеб

21.06.2019 21:00 171

«Горячую линию», посвященную хлебу и кондитерским изделиям проведут в региональном Управлении Роспотребнадзора. Об этом сообщает официальный сайт ведомства 21 июня. Жители регион смогут узнать, как выбрать хлеб в магазине, куда обращаться в случае покупки некачественного товара. А так же получат консультацию по правильному питанию.

Номера телефонов «горячей линии»: (4842) 55-46-92, (4842) 55-10-44. Открыта она будет с 21 июня по 5 июля с 10. 00 до 16.30. Перерыв на обед с 12-00 до 12-45.

Фото: pxhere.com