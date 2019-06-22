Убил подругу в пьяной драке и получил 8 лет "строгача" житель Жукова

22.06.2019 08:11 178

В Обнинском городском суде вынесли приговор 32-летнему жителю города Жукова. В феврале этого года в пьяной ссоре он убил свою подругу. Об этом сообщает Прокуратура Калужской области 21 июня. В ходе конфликта мужчина нанес собутыльнице 22 удара по телу и голове. В результате женщина скончалась.

Суд приговорил пьяного дебошира к 8 годам колонии строгого режима.

Фото: pxhere.com