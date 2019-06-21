Надзиратель медынской исправительной колонии сам отправится под суд

21.06.2019 18:00 170

В Медынском районе под суд отправился 24-летний сотрудник исправительной колонии. Об этом сообщает Прокуратура Калужской области 21 июня. Обвиняемый дважды пронес одному из заключенных запрещенные лекарственные препараты. В обмен осужденный обещал подарить надзирателю ценную шкатулку. Расследование уголовного дела завершено. Бывшему сотруднику колонии грозит до 4 лет лишения свободы.



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