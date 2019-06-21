Засиженные мухами турецкие нектарины чуть не попали на калужские прилавки

В Калужской области обнаружена партия нектаринов, зараженная личинками средиземноморской плодовой мухи. Об этом информирует управление Россельхознадзора по Калужской области 20 июня. Инфицированные плоды обнаружили на одном из сельхозпредприятий региона при проведении фитосанитарного контроля.
Партия зараженных нектаринов была доставлена в наш регион из Турции. Ее объем составлял свыше 17 тонн. Реализация зараженных фруктов запрещена.
Фото: pxhere.com
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