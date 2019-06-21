Прокуратура возбудила дело о самоуправстве главврача обнинской больницы

Главврачом обнинской КБ № 8 в конце мая был подписан приказ о временном прекращении работы круглосуточного детского стационара.
В документе говорилось, что госпитализировать детей можно только на койки с дневным пребыванием. Деток с неотложными состояниями - увозить в областную больницу.
Прокуратура города провела проверку по данному факту, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 20 июня.
Выяснилось, что руководитель больницы не имел права издавать такое распоряжение.
Инициатором подобных документов должен быть только минздрав Калужской области.
Прокуратура города потребовала отменить приказ.
В отношении руководителя организации было возбуждено административное дело по статье «Самоуправство».
Фото: Pixabay.com
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