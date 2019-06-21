Прокуратура возбудила дело о самоуправстве главврача обнинской больницы

21.06.2019 07:23 178

Главврачом обнинской КБ № 8 в конце мая был подписан приказ о временном прекращении работы круглосуточного детского стационара.

В документе говорилось, что госпитализировать детей можно только на койки с дневным пребыванием. Деток с неотложными состояниями - увозить в областную больницу.

Прокуратура города провела проверку по данному факту, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 20 июня.

Выяснилось, что руководитель больницы не имел права издавать такое распоряжение.

Инициатором подобных документов должен быть только минздрав Калужской области.

Прокуратура города потребовала отменить приказ.

В отношении руководителя организации было возбуждено административное дело по статье «Самоуправство».

Фото: Pixabay.com