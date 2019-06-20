Фермерам задолжали свыше 1 миллиона зарплаты

Компания ООО «Савинская Нива» задолжала своим 50 работникам более 1 миллиона зарплаты, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 20 июня.
Прокурор Мосальского района обязал исполнительного директора фирмы устранить нарушение.
Зарплату сотрудникам выплатили. Виновное должностное лицо дисциплинарно наказали.
Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.
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