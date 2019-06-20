«Лада» и «Ниссан» столкнулись в Боровске

20.06.2019 16:50 30

20 июня, в четверг, около трех часов дня на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Боровске. Автомобили «Ниссан»и «Лада» столкнулись на улице Берникова. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 9 человек - спасатели, патрули ДПС, бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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