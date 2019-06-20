Администрацию Кондрова заставят отремонтировать городскую баню

20.06.2019 16:21 75

Прокуратура Дзержинского района выявила, что городская баня Кондрова закрыта из-за того, что там не проводится капремонт.

В здании разрушено покрытие пола, стен и потолка. Системы отопления, водоснабжения и водоотведения также подлежат ремонту.

Однако чиновники не предпринимают меры, чтобы восстановить банное обслуживание жителей.

Ведомство направило иск в Калужский суд с требованием о понуждении администрации Кондрова к проведению ремонта, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 20 июня.

Требования прокурора были удовлетворены.

Фото: Pixabay.com