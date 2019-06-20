«Киа» сбил пешехода на улице Ленина в Калуге

20.06.2019 11:33 702

В четверг, 20 июня, около 8 утра спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге.

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