2 года тюрьмы получил житель Кондрова за гибель пассажира

В Кондрове суд вынес приговор 65-летнему водителю. Он обвинялся в ДТП, которое привело к гибели пассажира. Об этом сообщает региональная Прокуратура 19 июня. Авария произошла в мае прошлого года. Подсудимый не справился с управлением автомобиля и съехал в кювет. В результате пассажир, ехавший с ним в одной машине, скончался.
Свою вину подсудимый признал. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет тюрьмы и запрет на право управлять автомобилем в течение 3 лет.
Фото: pxhere.com
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