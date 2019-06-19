2 года тюрьмы получил житель Кондрова за гибель пассажира

19.06.2019 22:09 125

В Кондрове суд вынес приговор 65-летнему водителю. Он обвинялся в ДТП, которое привело к гибели пассажира. Об этом сообщает региональная Прокуратура 19 июня. Авария произошла в мае прошлого года. Подсудимый не справился с управлением автомобиля и съехал в кювет. В результате пассажир, ехавший с ним в одной машине, скончался.

Свою вину подсудимый признал. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет тюрьмы и запрет на право управлять автомобилем в течение 3 лет.

Фото: pxhere.com