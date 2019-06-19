Протухшим мясом торговали в Жуковском районе

19.06.2019 20:30 220

В магазинах жуковского района торговали мясом с истекшим сроком годности. О таких результатах проверки сообщает Прокуратура калужской области 19 июня. При этом на прилавках лежало не только мясо с истекшим сроком годности, но и без сопроводительных документов. Все это является грубым нарушением ветеринарного законодательства.

Сейчас все испорченное мясо снято с реализации. Виновные привлечены к административной и дисциплинарной ответственности .

Фото: pxhere.com