В Калуге временно перестанут ходить два троллейбусных маршрута

19.06.2019 18:30 308

В Калуге временно перестанут ходить троллейбусы по маршруту №2 и №17. Об этом сообщает Калугаоблводоканал 19 июня. Остановка движения электрического транспорта связана с ремонтными работами по улице Азаровской.

Движение по маршруту остановят в 10 часов вечера 19 июня, а восстановить планируют к 5 часам утра следующего дня. Калужан просят быть внимательными.