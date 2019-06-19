Бывший заключенный сбежал из-под надзора в Обнинске

19.06.2019 19:00 335

В Наукограде возбуждено уголовное дело против бывшего заключенного. Об этом пишет региональное управление МВД России по Калужской области 19 июня. Мужчина недавно вышел из тюрьмы и должен был явиться в полицейский участок г. Обнинска для регистрации. Однако требования закона нарушитель проигнорировал и переехал жить в Московскую области. Здесь его обнаружили стражи правопорядка.

Ранее мужчина был осужден на 6 лет за серию краж и разбойное нападение. Теперь против него возбуждено новое уголовное дело по статье «Уклонение от административного надзора». За решетку бывший заключенный может отправиться еще на 1 год.

Фото: pxhere.com