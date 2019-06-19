Акция «Помоги собраться в школу» стартовала в Калужской области

19.06.2019 14:28 100

В областном центре объявлена акция «Помоги собраться в школу». Об этом сообщает официальный сайт Калужской митрополии 18 июня. Цель акции – помочь многодетным и малоимущим семьям подготовить детей к первому сентября. Все желающие могут приносить канцелярские товары, рюкзаки, пеналы, тетради, пластилин, краски и другие необходимые школьные принадлежности по адресу г. Калуга, ул. Ленина 108, стр.1. Помощь принимается с 9.00 до 18.00

Помочь нуждающимся можно и деньгами. На сайте митрополии опубликованы реквизиты банковского счета для перевода. Акция продлится до 23 августа включительно.

Фото: tOrange.biz