Две машины сгорели за минувшую ночь в Калужской области

19.06.2019 09:30 463

За ночь в регионе сгорели две машины. Пожар одного из автомобилей произошел в селе Перемышль. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 19 июня. Здесь на улице Федеративная загорелись автомобиль и гараж. Никто не пострадал. Огонь уже потушен, на месте работает инспектор ГПН.

А в областном центре ночью сгорел автомобиль на улице Салтыкова-Щедрина. Об этом пишет паблик «Калугажесть» 19 июня. Сейчас машина полностью потушена. О причинах возгорания пока не сообщается.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области