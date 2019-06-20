"Свеча памяти" пройдет в Калуге

20.06.2019 08:00 339

В Калуге пройдет всероссийская акция "Свеча Памяти". Мероприятие начнется 21 июня в 20.30 на Площади Победы возле Вечного огня. Здесь все желающие смогут зажечь свечи в память о погибших воинах, тружеников тыла и мирных граждан, погибших во времена ВОВ.

Акция "Свеча памяти" проводится ежегодно. В этом году мероприятие посвящено 78-ой годовщине начала Великой Отечественной войны.

Фото: pxhere.com