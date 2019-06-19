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В Калуге, в микрорайоне Терепец отключат воду

19.06.2019 08:00 1 381
В Калуге, в микрорайоне Терепец отключат воду

В микрорайоне Терепец г. Калуги целый день не будет воды. Об этом сообщает официальный сайт Калугаоблводоканала 18 июня. Холодное водоснабжение октлючат в 9 утра по адресам:

- бульвар Моторостроителей, 1, 3,
- бульвар Энтузиастов, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,
- улица Азаровская, 28, 34, 34 к.1,
- проезд Азаровский, 40 к.1,2.

В Микрорайонах Малинники и Ольговка может наблюдаться пониженное давление воды. Отключение воды связано с проведением аварийно-ремонтных работ. Полностью восстановить подачу водоснабжение должны к 20.00.

 


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Тэги: вода ремонт водоканал отключение
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