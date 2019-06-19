Садоводы и жители окраин Калуги временно останутся без света

19.06.2019 08:46 353

Калужан вновь ждет плановое отключение электричества. В этот раз оно коснется не только жилых микрорайонов, но и садовых кооперативов. Об этом сообщает официальный сайт городской управы Калуги 18 июня. 19 июня без света останутся: С 09:00 до 19:00: СНТ Надежда (частично),

Калугадорзаказчик (частично),

ТТЭнергострой (частично). С 09:00 до 17:00: Канищево (частично),

Мужачи,

Большие Козлы,

Малые Козлы. Причиной отключения света будут плановые работы на электросетях. Фото: pxhere.com



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