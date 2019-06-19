Калужские полицейские ответят на вопросы калужан

19.06.2019 12:22 153

Калужские полицейские проведут горячую телефонную линию. Главной темой станет профилактика наркомании среди молодежи. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области 18 июня. В работе горячей телефонной линии примут участие специалисты профильного управления. Позвонить и задать интересующие вопросы калужане смогут в среду, 19 июня с 17 до 18 часов. Телефон горячей линии (84842) 50-20-20. Фото: Pixnio.com



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