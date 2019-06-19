Сухиничские заключенные изготовили пьедестал для спортсменов

19.06.2019 10:00 288

В Сухиничской исправительной колонии заключенные изготовили пъедестал для открытия XXIV летних областных сельских спортивных игр. Об этом сообщает УФССП России по Калужской области 18 июня. Металлоконструкцию установят в центральном парке города Сухиничей.

Это изделие для заключенных колонии не первое. Металлоконструкции из исправительного учреждения установлены в парках и скверах Москвы.

Фото: torange.biz