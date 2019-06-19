Сухиничские заключенные изготовили пьедестал для спортсменов

В Сухиничской исправительной колонии заключенные изготовили пъедестал для открытия XXIV летних областных сельских спортивных игр. Об этом сообщает УФССП России по Калужской области 18 июня. Металлоконструкцию установят в центральном парке города Сухиничей.
Это изделие для заключенных колонии не первое. Металлоконструкции из исправительного учреждения установлены в парках и скверах Москвы.
Фото: torange.biz
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