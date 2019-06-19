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Калужский пристав выиграла Кубок мира по кикбоксингу

19.06.2019 07:13 0 356
Калужский пристав выиграла Кубок мира по кикбоксингу

Калужский пристав Ксения Мирошниченко завоевала Кубок мира по кикбоксингу. Об этом сообщает УФССП России по Калужской области 18 июня.

Турнир проходил в итальянском городе Римини. За победу боролись около двух тысяч спорсменов из 40 стран. Эта победа для Ксении Мирошниченко не первая. Уже больше 20 лет она занимается кикбоксингом, добившись звания мастера спорта международного класса.

Следующие соревнования по кикбоксингу пройдут в конце октября в Боснии и Герцеговине. Там Ксения Мирошниченко будет бороться за звание чемпиона мира.

Фото: пресс-служба УФССП России по Калужской области.


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Тэги: кикбоксинг Мирошниченко победитель кубок мира
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