Людиновских надзирателей "расслабили" песочком

18.06.2019 17:05 330

Сотрудники СИЗО-2 прошли так называемую «песочную терапию». Об этом сообщает УФСИН России по Калужской области 18 июня. Это способ психологической разгрузки, когда человек рисует узоры на песке, рассыпаному по стеклянной поверхности. По словам психологов, такой метод дает возможность человеку расслабиться, осознать скрытые конфликты и найти пути их решения.

Как отмечают сотрудники следственного изолятора, «песочная терапия» применяется не только с сотрудниками подразделения, но и с осужденными и показала хорошие результаты.

Фото: pexels.com