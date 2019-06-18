Гроза и шквалистый ветер надвигается на Калужскую область

18.06.2019 15:00 812

В Калужской области ожидается гроза и шквалистый ветер. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 18 июня. В течении ближайших часов в регионе возможно резкое ухуджение погоды. Местами пройдут сильные грозы, порывы ветра могут достигать 13-18 м/с. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности, неблагоприятный прогноз сохранится до 19 часов. Фото: pexels.com



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