Прокуратура заблокировала сайт с информацией о способе изготовления взрывчатки

18.06.2019 16:40 229

Правоохранители Куйбышевского района выиграли суд с одним из интернет-сайтов. Об этом сообщает региональная прокуратура 17 июня. На интернет-странице сообщалась подробная схема изготовления взрывчатки, а так же содержалась информация об опасных химических веществах и способах их использования.

Уголовное дело было возбуждено сразу по двум статьям. Решением суда доступ к сайту заблокирован.

Фото: pexels.com