Должник оплатил 340 тысяч, чтобы вернуть дорогую иномарку

В Тарусском районе мужчина задолжал около 340 тысяч по кредиту и по налогам.
Так как гражданин в отведенные сроки задолженность не погасил, судебные приставы приступили к принудительному исполнению, сообщила пресс-служба УФССП в понедельник, 17 июня.
Сначала приставы ввели запрет на любые регистрационные действия с дорогой иномаркой должника.
А чуть позже арестовали машину в ходе очередного рейда с ГИБДД.
Мужчина оплатил всю сумму долга и исполнительский сбор за просрочку, когда автомобиль уже прошел экспертную оценку и был готов к продаже на аукционе.
После того как долги были оплачены, иномарку вернули владельцу.
Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.
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