Должник оплатил 340 тысяч, чтобы вернуть дорогую иномарку

18.06.2019 08:00 344

В Тарусском районе мужчина задолжал около 340 тысяч по кредиту и по налогам.

Так как гражданин в отведенные сроки задолженность не погасил, судебные приставы приступили к принудительному исполнению, сообщила пресс-служба УФССП в понедельник, 17 июня.

Сначала приставы ввели запрет на любые регистрационные действия с дорогой иномаркой должника.

А чуть позже арестовали машину в ходе очередного рейда с ГИБДД.

Мужчина оплатил всю сумму долга и исполнительский сбор за просрочку, когда автомобиль уже прошел экспертную оценку и был готов к продаже на аукционе.

После того как долги были оплачены, иномарку вернули владельцу.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.