Организаторам свалки в поле грозит арест на полгода

17.06.2019 18:16 346

Прокуратура Сухиничского района обнаружила несанкционированную свалку на землях сельхозназначений. В поле была вырыта яма, куда свалены деревья, бетонные плиты, цистерна, бумажные мешки, картонные коробки, листы ДВП, доски, пленка ПВХ. Размещенные отходы относятся к IV классу опасности, природе причинен ущерб в размере более 14 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ведомства. Материалы были направлены в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство, причинившее крупный ущерб». Проводятся следственные мероприятия для установления подозреваемых. Организаторам свалки грозит до 6 месяцев ареста. Фото: Pixabay.com



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