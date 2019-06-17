Прокуратура закрыла палаточный лагерь из-за многочисленных нарушений

17.06.2019 18:00 483

В деревне Городец Юхновского района был открыт летний палаточный лагерь для детей.

Прокуратура провела проверку и выявила многочисленные нарушения, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 17 июня.

Так, у педсостава лагеря не было справок об отсутствии судимости. Часть сотрудников работала без медкнижек.

Кроме того, не было аптечек для оказания первой помощи. Продукты и воду закупали без документов.

На территории отсутствовали ночное освещение и устойчивая телефонная связь со спасателями. Ежедневную отчетность о количестве детей не подавали.

В отношении представителя организаторов было заведено административное дело.

Лагерь закрыли до устранения нарушений. Детей развезли по домам.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.