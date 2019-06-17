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Светофор и освещение на обходе Калуги отключены до конца недели

17.06.2019 19:36 2 303
Светофор и освещение на обходе Калуги отключены до конца недели

С 15 июня по 21 июня отключены освещение и светофор на 39 километре автодороги Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань», сообщила накануне ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск.

Подача электроэнергии прекращена в связи с ремонтом трансформаторной подстанции.

Автомобилистов призывают быть внимательными и острожными при движении на этом участке в темное время суток.

Фото: Pixabay.com.


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