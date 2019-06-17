Особый противопожарный режим будет действовать в Обнинске до сентября

17.06.2019 20:35 235

Глава Администрации наукограда подписал постановление о введении особого противопожарного режима в городе, сообщила пресс-служба ведомства. Особое положение будет действовать с 14 июня до 1 сентября. Подразделениям гражданской обороны и спасателям предписано обеспечить готовность основных и резервных сил для реагирования в случае чрезвычайной ситуации. Фото: пресс-служба Администрации Обнинска.



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