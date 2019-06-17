Приятель беременной 16-летней девушки пойдет под суд

17.06.2019 14:31 823

Прокуратура Сухиничского района получила сведения из больницы о том, что к ним обратилась беременная 16-летняя девушка.

Врач диагностировал, что беременность наступила, когда подростку было еще пятнадцать.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что отцом ребенка является 25-летний приятель несовершеннолетней, который точно знал, сколько ей лет.

Материалы были переданы в Следственный комитет.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Молодому человеку грозит до 4 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 17 июня.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.