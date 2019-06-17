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114 человек покусали клещи за прошедшую неделю

17.06.2019 14:06 1 206
114 человек покусали клещи за прошедшую неделю

За прошедшую неделю 114 калужан обратились в медучреждения с укусами клещей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в понедельник, 17 июня.

Из них – 52 ребенка.

За тот же период в лабораториях проверили около 190 паразитов, ранее снятых с людей.

У 23 экземпляров результат на клещевой иксодовый  боррелиоз  был положительный.

Калужан призывают не игнорировать защитные средства при выезде на природу. А также обязательно осматривать себя и детей после возвращения.

Фото: Pixabay.com

 


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