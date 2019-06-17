114 человек покусали клещи за прошедшую неделю

17.06.2019 14:06 206

За прошедшую неделю 114 калужан обратились в медучреждения с укусами клещей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в понедельник, 17 июня.

Из них – 52 ребенка.

За тот же период в лабораториях проверили около 190 паразитов, ранее снятых с людей.

У 23 экземпляров результат на клещевой иксодовый боррелиоз был положительный.

Калужан призывают не игнорировать защитные средства при выезде на природу. А также обязательно осматривать себя и детей после возвращения.

Фото: Pixabay.com