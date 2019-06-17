IVECO перевернулась в Бабынинском районе в минувшие выходные

17.06.2019 12:21 402

В субботу, 15 июня, в 3:25 на 227 километре Киевской трассы произошло ДТП.

По предварительным данным 49-летний водитель фуры IVECO наехал на дорожные ограждения, после чего машина съехала в кювет и перевернулась, сообщила пресс-служба ГИБДД.

Мужчина получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медучреждение.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.