Жилой дом сгорел ночью в Людиново

17.06.2019 11:12 295

В ночь на понедельник, 17 июня, в 2:16 на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Людиново.

Загорелся жилой дом на Железнодорожной улице.

На место происшествия было направлено 8 человек и 2 единицы техники, сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар ликвидировали. К счастью, в огне никто не пострадал.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.