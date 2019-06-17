Жилой дом сгорел ночью в Людиново

В ночь на понедельник, 17 июня, в 2:16 на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Людиново.
Загорелся жилой дом на Железнодорожной улице.
На место происшествия было направлено 8 человек и 2 единицы техники, сообщила пресс-служба МЧС.
Пожар ликвидировали. К счастью, в огне никто не пострадал.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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