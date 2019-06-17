Девочка-подросток пыталась ограбить магазин в Обнинске

17.06.2019 07:00 759

В Обнинске по подозрению в краже задержана девочка-подросток. Об этом сообщает региональное управление МВД России 16 июня. 15-летнюю воровку задержали около кассы. В рюкзаке она пыталась вынести футболки, шорты и джинсы, оборудованные магнитными датчиками. Общая сумма украденного составила более 10 000 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подросток поставлена на профилактический учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. С девочкой работают психологи.

Фото: pxhere.com