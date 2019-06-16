10-летнего мальчика зажало в кабине грузовика в Обнинске

16.06.2019 14:29 203

В наукограде в аварии пострадал 10-летний ребенок. Об этом сообщает справочно-новостной портал г. Обнинска «Obninsk.name» 15 июня. ДТП произошло у заезда на автозаправку. Большегруз не успел вовремя затормозить и въехал в стоящий перед ним грузовик. Следом в машину «впечатался» КАМАЗ. Единственным пострадавшим оказался сын водителя грузовика. Его зажало в кабине.

К счастью, серьезных повреждений мальчик не получил. Вызволять из кабины его приехали сотрудники МЧС и медики. Они подчеркивали, что ребенок вел себя очень мужественно. Не плакал и выполнял все указания спасателей.

Фото: pxhere.com