Два троллейбуса прекратили свое движение в Калуге

15.06.2019 14:23 273

В областном центре временно перестали ездить троллейбусы по маршруту 9 и 17. Об этом сообщает Управление калужского троллейбуса 14 июня. Причиной стал ремонт дороги на улице Плеханова. Из-за разрытия дорожного полотна, электрический транспорт проехать там не может.

Изменилось из-за дорожной ситуации и движение маршрутов 8 и 10. Теперь они следуют только до площади Московской.

Фото: пресс-служба МУП ГЭТ "Управление Калужского троллейбуса " г. Калуги