Главная > Новости > Одной строкой

Два троллейбуса прекратили свое движение в Калуге

15.06.2019 14:23 0 273
Два троллейбуса прекратили свое движение в Калуге

В областном центре временно перестали ездить троллейбусы по маршруту 9 и 17. Об этом сообщает Управление калужского троллейбуса 14 июня. Причиной стал ремонт дороги на улице Плеханова. Из-за разрытия дорожного полотна, электрический транспорт проехать там не может.

Изменилось из-за дорожной ситуации и движение маршрутов 8 и 10. Теперь они следуют только до площади Московской.

Фото: пресс-служба МУП ГЭТ "Управление Калужского троллейбуса " г. Калуги

 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: троллейбус дорога маршрут изменения
Ещё строки

В Спас-Деменском районе пропал человек 15.06.2019 16:47

В Калуге сгорела квартира 15.06.2019 16:00

Молния ударила в частный дом в Калуге 15.06.2019 14:11

«Шевроле» сбил мотоциклиста в Малоярославецком районе 15.06.2019 13:15

Кубок КХЛ привезут в Малоярославец 14.06.2019 20:11

Жителя Архангельской области будут судить за сбитую женщину в Козельске 14.06.2019 18:04

Калужанка завладела участком по «липовой» выписке 14.06.2019 17:47

Поддельные 50 тысяч рублей изъяли у 23-летнего москвича 14.06.2019 17:16

Обнинцев предостерегли от купания в Протве 14.06.2019 16:52

Трех калужан и одного москвича наградили за спасение утопающих 14.06.2019 16:14

Народные новости
2280 6
Alefandr
1818 2
шушерка
3267 5
Автолюбитель

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

10 июн 2019 16:45
Новости компаний

ВТБ демонстрирует инновационные технологии на годовом общем собрании акционеров

ВТБ продлевает промо-вклад «Время роста»

ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Арсенал Недвижимость»

Ростсельмаш на «Дне поля 2019»

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк 10 июн 2019 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Газэнергобанк - Состоялась неформальная деловая встреча молодых предпринимателей города Обнинска

Газэнергобанк 22 мая 2019 15:40

Новости партнеров

Как правильно подобрать свадебное платье большого размера

Купить инвестиционные монеты С монетами по жизни

Привычки, которые помогают тратить меньше денег

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.