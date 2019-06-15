«Шевроле» сбил мотоциклиста в Малоярославецком районе

15.06.2019 13:15 176

На трассе «М3-Украина» «Шевроле» сбил мотоциклиста. ДТП произошло сегодня утром в Малоярославецком районе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 15 июня. На место аварии выехали сотрудники МЧС, патруль ГИБДД и бригада скорой помощи. Один человек пострадал. Подробности аварии пока не сообщаются.

А в Мещовском районе в ДТП попала фура. Об этом пишет паблик «Калугажесть» 15 июня. Большегруз свалился на обочину. Подписчики группы предполагают, что водитель уснул за рулем.

Фото: pxhere.com