Калужанка завладела участком по «липовой» выписке

14.06.2019 17:47 320

Жительница Калуги подала заявление через МФЦ о присвоении кадастрового номера участку на улице Черносвитинской.

Дама приложила выписку из похозяйственной книги сельской администрации, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 14 июня.

Управление Росреестра зарегистрировало собственность на землю.

Однако при проверке оказалось, что у женщины нет прав на обозначенный участок. И за выпиской она не обращалась.

Приложенный к заявлению документ был «липой».

Прокуратура направила в суд иск о возвращении участка во владение городу.

Фото: пресс-служба прокуратуры по Калужской области.