Водоканал планирует построить 22 станции очистки воды за год

14.06.2019 14:21 213

В этом году на территории муниципальных образований области будет построено 22 станции очистки воды, сообщила пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал» в пятницу, 14 июня.

На данный момент построено 7 специальных фундаментов, на которых разместятся блок-контейнеры с необходимым оборудованием.

Они расположены в Мещовском, Кировском, Ферзиковском, Барятинском районах и в Мосальске.

Фото: пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал».