«Нива» скатилась в кювет в Ферзиковском районе

13.06.2019 19:20 263

В Ферзиковском районе «Нива» съехала в кювет. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 13 июня. Информация об аварии поступила на пульт спасателей около 12 часов дня. На место ДТП выехала бригада скорой помощи, представители ГИБДД и МЧС.

В аварии пострадал один человек. Ему оказана медицинская помощь. Причины ДТП уточняются.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Калужской области.