У калужанина забрали автобус за долги

13.06.2019 17:01 56

Житель областного центра лишился автобуса за долги. Об этом сообщает УФССП России по Калужской области. Мужчина задолжал государству 198 тысяч рублей. Приставы установили, что в собственности у должника 9 транспортных средств, 8 из которых автобусы марки «Паз». Один из них сотрудниками ГИБДД остановили в бабынинском районе. Транспорт арестовали.

Спустя несколько дней должник сам пришел в управление судебных приставов и полностью погасил долг. К сумме прибавились еще 14 тысяч рублей исполнительского сбора.