У калужанина забрали автобус за долги

Житель областного центра лишился автобуса за долги. Об этом сообщает УФССП России по Калужской области. Мужчина задолжал государству 198 тысяч рублей. Приставы установили, что в собственности у должника 9 транспортных средств, 8 из которых автобусы марки «Паз». Один из них сотрудниками ГИБДД остановили в бабынинском районе. Транспорт арестовали.
Спустя несколько дней должник сам пришел в управление судебных приставов и полностью погасил долг. К сумме прибавились еще 14 тысяч рублей исполнительского сбора.
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