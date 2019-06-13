Пауэрлифтеры из Обнинска взяли золото Чемпионата мира

13.06.2019 21:15 155

Обнинские спортсмены завоевали золото на Чемпионате мира по пауэрлифтингу. Турнир проходил с 8 по 11 июня в шведском городе Хельсингборге. Об этом пишет официальный информационный портал наукограда 13 июня. За победу состязались более тысячи участников из 65 стран мира.

Обнинские спортсмены выступали в составе российской сборной. В своей весовой категории пауэрлифтеры из наукограда Дарья Ефимцева и Илья Маричев стали лучшими.

Фото: официальный информационный портал МО "Город Обнинск".