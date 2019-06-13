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Мусор в Тарусе вывозили с нарушениям

13.06.2019 19:00 0 236
Мусор в Тарусе вывозили с нарушениям

В Тарусском районе выявлены нарушения при вывозе мусора. Об это сообщает прокуратура Калужской области 13 июня. На мусороперегрузочной площадке, куда доставлялись отходы, не было водонепроницаемого  покрытия, отсутствовали ливнестоки. Более того, отходы на территории предприятия хранились дольше положенного срока, а количество сваливаемого мусора никто не контролировал.

Правоохранители потребовали у руководства предприятия исправить ситуацию в кратчайшее время.

Фото: pixere.com


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Тэги: мусор нарушения прокуратура
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