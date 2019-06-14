Ремонт дороги в Перемышльском районе глава администрации отдал «своим»

14.06.2019 08:00 481

Глава одного из сельских поселений в Перемышльском районе заключил контракт на ремонт дороги, минуя конкурс. Об этом сообщает прокуратура Калужской области 13 июня. Представитель власти искусствено разбил ремонтные работы на два этапа. И заключил два контракта со строительной фирмой с интервалом в неделю. В результате у других организаций не было шанса выйти на торги.

За нарушение законодательства, глава администрации привлечен штрафу в размере 20 тысяч рублей.