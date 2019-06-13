Сиротам выделили квартиры без воды и света в Дзержинском районе

13.06.2019 18:06 456

В Дзержинском районе детям-сиротам выделили квартиры, непригодные для жилья. Об этом сообщает прокуратура Калужской области 13 июня. При проверке выяснилось, что квартиры находятся в антисанитарном состоянии. Более того, в них отключены все коммуникации.

Прокуратуру подала в суд на администрацию Дзержинского района и потребовала муниципалитет провести ремонт жилых помещений.

Суд требования прокуратуры удовлетворил. Исполнение находится на контроле прокуратуры.

Фото: pxhere.com