Рецидивист-убийца осужден на 10 лет в Сухиничском районе

13.06.2019 20:00 206

За убийство в пьяной драке в Сухиничах осужден 30-летний мужчина. Об этом пишет прокуратура Калужской области 13 июня. В ноябре прошлого года преступник вместе со знакомым распивал алкоголь. В ходе беседы они повздорил, завязалась драка. Злоумышленник несколько раз ударил собеседника по голове и лицу. Последний скончался на месте. Суд признал вину подсудимого и назначил ему наказание в виде 10 лет тюрьмы в колонии особого режима.

Это преступление для осужденного не первое. Ранее он отсидел за аналогичное преступление 5 лет.