Расписание электричек Киевского направления изменят из-за ремонта

14.06.2019 07:00 274

Расписание электричек киевского направления скорректируют в связи с ремонтом. Об этом пишет официальный информационный портал Обнинска 13 июня. Ремонтные работы будут проводиться на перегонах Крекшино-Толстопальцево и Солнечная-Внуково. В связи с этим, 14, 16, 22 и 23 июня ряд электричек не выйдут на маршрут, другие изменят время отправления и режим остановок.

Актуальное расписание железнодорожники просят уточнять на официальном сайте РЖД, на остановках и с помощью мобильных приложений.