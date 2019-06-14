Расписание электричек Киевского направления изменят из-за ремонта

Расписание электричек киевского направления скорректируют в связи с ремонтом. Об этом пишет официальный информационный портал Обнинска 13 июня. Ремонтные работы будут проводиться на перегонах Крекшино-Толстопальцево и Солнечная-Внуково. В связи с этим, 14, 16, 22 и 23 июня ряд электричек не выйдут на маршрут, другие изменят время отправления и режим остановок.
Актуальное расписание железнодорожники просят уточнять на официальном сайте РЖД, на остановках и с помощью мобильных приложений.
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