Трехлетняя девочка пострадала в ДТП в Калуге

13.06.2019 16:36 228

Трехлетняя девочка пострадала в ДТП в областном центре. Об этом в сводке новостей сообщает региональное управление МВД России 13 июня. Ребенка вез в машине 70-летний пенсионер. Подъезжая к Калуге со стороны Москвы, мужчина не справился с управлением, и «Рено» въехало в ограждение.

Оба, и водитель и маленькая пассажирка получили различные травмы. Обстоятельтва аварии уточняются.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Калужской области